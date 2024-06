NegOr child prodigies pakitang-gilas

MULING humagip ng karangalan sa si Noel Bernil Jr. ng Tanjay , Negros Oriental nang pumangalawa sa boys’ under-12 division ng Mayor Seth Frederick Jalosjos National Age Group Chess Championships Grand Finals noong Hunyo 23 sa Dapitan City Sports Complex sa Zambonaga del Norte.

Tinalo ng 12-anyos na chess wizard si Jerrick Roose Albert ng Bicol sa huling round hawak ang puting piyesa. Tumapos si Bernil ng 6.0 puntos sa anim na panalo at isang talo sa 7-round Swiss system rapid tournament, na umakit ng mga manlalaro iba’t ibang kapuluan ng bansa.

Nagtabla sina Bernil at Justin Jed Ortillo ng Cabuyao City sa tuktok at sa bagsak ni John Curt Valencia ng Dasmarinas City. Pero si Ortillo ang nagkampeon sa panalo sa tiebreak.

“I am very happy with my victory because almost all of the top players

in the country joined the tournament,” ani Bernil, kaga-graduate lang

ng elementarya sa Plaza Central School sa Tanjay.

“I would like to thank my father (Engr. Noel) and my mother (Mary-Ann) for supporting my participation in the tourney,” hirit ni Bernil, kilala ring Nonoy na pambato ng Tanjay City Chess Club at isa mga namayagpag sa 2023 National Youth and Schools Chess Championships.

Sina Jalosjos at Princess Rane Magallanes ang mga nagsagawa ceremonial moves sa pagbubukas ng torneo na dinaluhan nina dating Dipolog Vice Mayor Edelburgo Cheng, National Chess Federation of the Philippines director Rey Cris Urbiztondo, NCFP CEO Grandmaster Jayson Gonzales , Chief Arbiter Reden Cruz at Sendelyn Magallanes.

Ang iba pang mga nanalo ay sina Hannah Segara (U-12 girls), Jaymiel Piel at Tyrhone James Tabernilla (U-18 boys), Jersey Marticio (U-18 Girls).

Hanga si dating judge Fide Master Rosendo Bandal Jr., at 1968 Lugano Olympian, sa bagong achievement ng batang Bernil.

Umaasa naman sina National Master Alvin Alcala at Fide Arbiter Arnel Sapuan na marami pang kabataan ang uusbong sa nasabing lalawigan.

Hindi rin nagpahuli ang tinaguriang prinsesa ng chess sa Valencia na si Arleah Cassandra Sapuan nang pumang-anim ang Far Eastern University Grade 11 sa standard at rapid.

At si NM-elect Michael Jan Stephen Inigo na may longest draw kontra Jerish John Velarde sa standard na rito’y pumangwalo siya at sumegunda naman sa rapid.