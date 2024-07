Nakakainggit ka gurl: Yassi, Kim Jisoo bagay na magdyowa

Hindi naiwasan ni Yassi Pressman na kiligin kay Korean actor Kim Jisoo!

Eh kasi naman, kaloka rin ang eksena nilang dalawa, no!

Imagine may eksena sila na tinuturan siyang bumaril ng guwapong Korean actor, at nasa likod niya ito. Parang naka-back hug nga sa kanya si Kim Jisoo, at halos amoy na amoy niya ang pabango, hininga nito, ha!

Kaya sabi nga ng mga faney, hindi nila masisisi si Yassi na kiligin, ha!

Anyway, ang seksi rin naman ni Yassi sa scene na `yon, na lantad ang abs, at curves, ha!

“Para saan kaya ito? Let’s go @actor_jisoo! Abangan!” sabi ni Yassi, na ang tinutukoy nga ay ang guesting ng Korean actor sa ‘Black Rider’ ni Ruru Madrid.

“Let’s go!” sagot naman ni Kim Jisoo.

At siyempre, gumana na naman ang matabang utak ng lahat, at agad-agad ay nakaisip na puwedeng gawing magka-love team o partner sa pelikula o teleserye ang dalawa.

“Wow bagay sila, may chemistry.”

“Ang lakas ng chemistry nila. Baka naman puwede sila sa movie, ha!”

“Siya pala ‘yung sinabi mo sa interview na kinikilig ka. Kahit ako kikiligin talaga sa kanya.”

“Mas bagay kayong magdyowa.”

“Go Yassi, I’m so proud of you!”

“Wow bagay kayo talaga, I love it.”

“Ang angas, ang guwapo niya, ang ganda mo, kaya sana kayo na lang.”

“Buti na lang may dyowa si Yassi, kaya hindi kami magseselos. Kung single ka, baka hindi namin kayanin. Mahal namin si Kim Jisoo.”

“Nakakaloka si Kim Jisoo, nag-reply kay Yassi. Nakakainggit.”

“Ang haba ng hair mo Yassi. Kakainggit ka.”

“Yassi, anong amoy ni Kim Jisoo? Pa-share naman please.”

“Isang malaking sana all. Ikaw na ang pinagpala sa lahat.”

Well, minsan talaga, may mga artista na biglang-bigla, nakaka-jackpot, na ang pinapangarap ng marami, nakakasalamuha niya nang ganun-ganun na lang.

Bonggadera talaga! (Dondon Sermino)