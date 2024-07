ALIW ang mga netizen sa eksena ni Spider-Man na naispatang naka-angkas sa motor sa kahabaan ng EDSA.

Sa video na pinost ni Mary Rose Ladera sa Tiktok, makikita ang cosplayer na game din nag-demo ng paggamit ng web shooter ni Spider-Man sa kumukuha ng video.

“Spider Man n’yo Pagod na, nag Move it na,” pag caption ni Mary Rose.

Tuwang-tuwa naman ang mga netizen sa kanilang napanood at nagbigay ng mga witty na comment.

“Spider-man: Going home”

“Spider-Man: On the way home”

“Yung nanlalata na s’ya sa pagod para mag-extend ng braso to respond.”

“Galing pa toycon ‘yan panigurado haha o sa birthdeyan hehe”

“Dami kasing spaghetti wires ‘di maka swing”

“Nagtitipid po ng sapot”