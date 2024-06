Mga faney todo boto: Nadine Lustre pangalawa na kay Kim Chiu sa Korean award

Todo effort ang fans ni Nadine Lustre para lang masungkit ng idolo nila ang ‘Outstanding Asian Star Award — Philippines’ sa ‘Seoul International Drama Awards 2024’.

As of June 30, so far ay pumapangalawa na sa ranking ng online votes si Nadine. Mabilis ang pagtaas ng mga botong nakukuha ng aktres dahil na rin sa sipag at mga pakulo ng kanyang mga fan sa online world.

Gagawin nila ang lahat at hindi raw sila titigil hanggang hindi nakukuha ng ex-girlfriend ni James Reid ang number one spot hanggang sa huling araw ng botohan on July 14.

Ang dami nga nilang gimik, ha. May mga pa-raffle ang mga fan groups ni Nadine matapos siyang iboto ng mga ito. Bongga ang mga prizes. May cellphones at iba pang valuable items.

Komento tuloy ng mga intrigerang netizens, bet daw ng fans ni Nadine kabugin ang pagkapanalo ni Kathryn Bernardo last year.

Kung matatandaan, nakasama pa noon ni Kathryn ang ex-boyfriend na si Daniel Padilla sa Seoul nang tanggapin nila ang magkaparehong awards noong isang taon, kahit iniintrigang hiwalay na sila that time, ha!

Samantala, lahanan ng mga magagaling na drama actors from South Korea, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, at Philippines ang nasabing category at ang mga mananalo sa online votes ng bawat bansa ang iimbitahang dumalo sa awarding ceremony na gaganapin sa KBS Hall sa Seoul, South Korea on September 25, 2024.

Marami-rami ang mga kalaban ni Nadine sa nasabing kategorya. Tulad nga ng fans niya, todo effort din ang followers nina Kim Chiu, Bea Alonzo, Rhian Ramos, Paulo Avelino, Dingdong Dantes, Dennis Trillo, at Arjo Atayde sa pagboto, ‘noh?!

Nominado rin sa ‘Outstanding Asian Star’ category sina Sid Lucero, Jerome Ponce, Krissha Viaje, Andrea Torres, Bodjie Pascua, at Jane Oineza.

Good luck sa lahat. Lahat naman sila ay deserving manalo. (Ogie Rodriguez)