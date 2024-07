Maaaring magsampa ng kasong election-related offense ang Commission on Elections (Comelec) laban kay suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo kasunod ng mga natuklasan na siya at ang Chinese passport holder na si Guo Hua Ping ay iisa lamang.

Sinabi ni Comelec chairman George Garcia sa isang radio interview na ang poll body ay maaaring magsampa ng mga kaso “motu proprio” laban kay Guo batay sa maling representasyon.

Sa Certificate of Candidacy (COC) ni Guo nang tumakbo siya bilang alkalde ng munisipalidad ng Bamban, Tarlac noong 2022 elections, nilagdaan niya ang isang deklarasyon na siya ay isang mamamayang Pilipino, at hindi siya permanenteng residente o isang imigrante sa ibang bansa.

“Ang isang taong ‘yan ay pupwedeng humarap ng election offense na may three to five years na imprisonment. At the same time, pwedeng maharap ng kasong perjury o dahil nagsinungaling nga sa isang pinanumpaan na dokumento, kasong falsification [of public document],” ani Garcia.

Ipinunto din ni Garcia na ang mga batas ng bansa ay naaangkop sa sinuman, maging sila ay Pilipino o dayuhan at kahit sila ay halal, maaari pa rin sampahan ng kasong kriminal.

Sa COC at Statement of Contributions and Expenditures (SOCE) ni Guo, dineklara nito ang Tarlac bilang birthplace at bago ang May 2022 elections, 35 taon at dalawang buwan na siyang naninirahan sa Pilipinas at 18 taon at da¬lawang buwan na siyang naninirahan sa munisipalidad ng Bamban, Tarlac.

Batay naman sa record ng Board of Investment (BOI) nang mag-apply ng investor visa ang pamilya Guo, 13-anyos pa lang si Guo Hua Ping nang dumating sa Pilipinas noong 2003. (Vincent Pagaduan)