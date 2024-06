May TV na, may radyo pa?

Nitong mga nakaraang araw, tinatanong ko nang madalas ang aking sarili bago matulog ng mga katagang “nasaan na ba ang Abante ngayon?”

Hindi ko kasi maubos maisip na mula nang mapabilang sa pamilya Bilyonaryo/Politiko ang Abante kabi-kabilang pagsubok na ang pinagdaanan ng mga taong nasa likod ng mga ito pero nanatiling matatag at buo ang kredibilidad sa paghahatid ng impormasyon.

Kunsabagay, hindi na rin naman siguro ito nakakapagtaka dahil bago pa naman mapabilang sa angkan ang Abante at ang kapatid nitong Abante Tonite, gumagawa na ng sariling ingay ang Politiko at ang Bilyonaryo pati na rin ang ibang sites na una naming pinagtulungan na itaguyod kabilang na ang Abogado, Newsko, Atletiko at iba pang mga sites.

At sa kabila ng pagkakalagay nating lahat sa hindi magandang kinatatayuan sa tatlong taong pananalasa ng COVID-19, ang mga magkakapatid na news sites na ‘yan ay nanatiling matatag at dedikado sa pagbibigay ng mga impormasyong kinakailangan nating lahat sa naturang panahon.

Ngayong balik-normal na ang ating pamumuhay at halos lahat ay malaya na ring nakakagalaw, lalo pang umusbong ang kakayahan ng mga sites na ito dahil kamakailan lamang ay nakakuha na ang grupo ng puwesto sa Beam TV at Cgnal Cable.

Bukod pa ‘yan sa online radio ng Abante na kung saan ay mapapanood ang live streaming sa lahat ng social media platforms nito sa kasalukuyan.

Bago pa lamang ang online radio ng Abante na tinawag namin na Abante Teletabloid o Teletabloid pero ramdam na ang kredibilidad nito dahil halos lahat ng tinatawagan namin para mainterbyu ay nagpapaunlak.

Lahat nang ‘yan ay nag-umpisa lamang sa pagsusumikap ng mga taong lumilingon sa mga pangalang Rey Marfil na bukod sa pagiging dating PCOO Usec ay natatakan bilang pinakaalaskador na tabloid reporter matapos na ipauso ang “Hulaan Blues” na tumatampok sa mga kapalpakan, eskandalo at sa ilang pagkakataon ay kakulangan ng kaalaman ng mga opisyal ng pamahalaan at kilalang personalidad.

Hindi ko talaga malimutan ng itampok niya ang isang dating mambabatas na nagsabing ang Jakarta ay capital ng Malaysia.

Si Gil Cabacungan naman ang nagsilbing haligi at pundasyon ng mga balitang itinatampok sa mga nabanggit na news outlets dahil sa kanyang kakaibang determinasyon at pananaw sa mga balita na kumikiliti sa kahinaan ng mga tinatawag na news breed of readers.

At eto na nga, kasabay ng pagpasok sa isip ko ng mga pangalang Rey Marfil at Gil Cabacungan lalo na bago ako matulog sa gabi, talagang napapatanong ako sa saking sarili- nasaan na ba ang Abante ngayon?

Kung aanalisahin ang situwasyon, masasabi kong AM at FM radio na lamang ang kulang.

At sa takbo ng mga pangyayari, napakalakas ng aking kutob na magkakaradyo na ang Abante, hindi online, hindi social media platform kundi ‘yung radyo na nasa talapihitan.

At ang balita ko kagulat-gulat ang line up ng Bilyonaryo News TV.

Abangan!