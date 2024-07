May ‘singsing’ agad: JM de Guzman nangakong palaging mamahalin si Donnalyn Bartolome

Daig pa ni JM de Guzman ang binatilyo, na ngayon pa lang natutong umibig.

Feel na feel kasi ang super na pagka-in love niya kay Donnalyn Bartolome, na sa wakas ay dyowa na nga niya ngayon.

“I love you baby palagi…,” sabi ni JM sa series of photos nila ni Donnalyn, na may pasabog agad na regalo sa kanyang mahal, na ang tawag nga nila ay pinky promise ring.

Well, marami nga ang nakapansin na biglang bumata si JM ngayon, na nagbago nga ang aura ng mukha niya, at lahat ‘yon ay dahil sa matindi niyang pagmamahal kay Donnalyn, na super tagal din niyang niligawan, ha!

Hindi mo nga iisipin na 35 years old na si JM ngayon, na puwede pa nga siyang pumasa na teenager, dahil sa sobrang kaligayahan sa kanang mukha.

At siyempre, lahat ng mga kaibigan, faney nila ay super happy sa namumukadkad nilang mga puso.

“Masaya ako masaya ka kapatid ko!” sabi ni Arci Muñoz.

“Suwerte ni Donna, guwapo kaya ni JM. Pero sana lang good boy na talaga siya. ‘Wag nang babalik sa dati.”

“Masaya akong makitang masayang-masaya ka brother. Miss you.”

“Sana all masaya.”

“May baby na si JM. Ilang taon din ang hinintay mo. Ilang years ka ring single. Sana pang-forever na ito.”

“Parang Valentine’s day ngayon, dahil ang tamis-tamis niyo, ha!”

“Sa wakas meron na si JM na ‘palagi’!”

“Sobrang happy naman para sa iyo lodi JM. I love you both.”

“JM enjoy the moment and relax-relax lang. Thanks to Donnalyn.”

“Sobrang kilig ko. Sobrang saya ng puso ko. Sana kayo na talaga forever.”

Anyway, aliw nga ang mga netizen na ngayon pa lang ay sinasabi na agad na nagiging magkamukha na sina JM, Donnalyn, na base nga sa paniniwala, magkakatuluyan nga raw.

Bonggadera, di ba?