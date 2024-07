May dyowang doktor! Kris Aquino pumiyok sa hiwalayan kay Mark Leviste

Binulabog na naman ng tinaguriang Queen of All Media na si Kris Aquino ang online world matapos niyang ibunyag ang hiwalayan nila ni Batangas Vice Governor Mark Leviste, at isiniwalat pa na may bagong karelasyon!

Ibinunyag ito ni Kris sa isang panayam ni Ogie Diaz, kasama ang anak niyang si Bimby.

Unang pinag-usapan nina Ogie at Bimb ang napapabalitang on-and-off relationship nina Kris at Mark. Kinumpirma ni Bimb na wala na raw talaga ang relasyon ng dalawa. Nilinaw din ni Kris, later in the interview, na noong Nobyembre pa ng nakaraang taon sila nagkalabuan ni Mark at wala na raw balikan pang magaganap.

Ayon kay Kris, “Para malaman ng tao, nagkalabuan na mula November. Then, sinubukang ayusin. Pero may mga nalaman akong hindi ko gusto pero ayoko na magsabi ng more than that, it’s part of the reason why it did not work out.”

Ngunit hindi pa natatapos ang mga rebelasyon. Nang tanungin ni Ogie si Bimby kung may boyfriend na ang mama niya, medyo pa-suspense pa ito at sinabing si Kris ang dapat sumagot. At walang kagatol-gatol na sumagot ng “Yes” si Kris sa background at naki-join na sa interview.

Ayon kay Bimby, “Yes. He’s a very good guy. Non-showbiz.” Tsika pa nga niya, medyo makulit lang daw ang new guy ni Kris pero mabuting tao naman daw. Agad naman itong pinagtanggol ni Kris at sinabing “He’s not makulit, Bimb.” Nakakaloka, ha!

Ibinunyag din ni Kris later on na isang doktor na nakabase sa Makati, Philippines ang bagong nakahuli ng kanyang puso at ito rin daw ang dahilan kung bakit confident siyang umuwi sa Pilipinas later this year. Ang bongga!

Maraming netizen ang naka-miss kay Kris Aquino kaya siguro trending din ang episode na ito ng vlog ni Ogie Diaz. Ang saya rin marinig ulit ang mga halakhak ni Kris on cam kahit may pinagdadaanan siya.

Ayun na! (Carl Balasa)