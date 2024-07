Mas yummy, bata, sariwa: Bruce Roeland kinabog sina Paul, Derrick, Yasser

Si Bruce Roeland na nga ang pinakapalaban na batang aktor ngayon!

Imagine, sa edad na 18 (mag-19 na siya sa November 3), ginawa na niya ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga kapwa niya Kapuso star na kasing-edad niya!

Si Bruce nga ang bagong endorser ng Bench, at may pasilip na agad siyang video, photo na briefs (black and white) lang ang suot. At ramdam mong super confident talaga siya sa katawan niya.

Sabi nga, devilish ang dating ni Bruce, na ang husay na ngang makipaglaro sa kamera, na ang titig pa lang niya ay pamatay na, at sabayan pa nang unti-unti niyang paghuhubad!

Sabi nga, si Bruce ang bagong pantasya ng mga beki ngayon. Sa taglay niyang kaguwapuhan, ganda ng katawan, at lakas ng loob, marami talaga ang maaakit sa kanya.

Sa totoo lang, bigla ngang tumanda sina Paul Salas, Derrick Monasterio, Yasser Marta, na mga pambato ng GMA-7 pagdating sa pagpapakita ng kakisigan!

Na kunsabagay, mas matatanda naman talaga sila kay Bruce. Si Paul ay 26, si Yasser ay 27, si Derrick ay 28. In short, mas yummy, bata, sariwa naman talaga si Bruce sa kanila.

Heto nga ang reaksyon ng mga kapwa niya aktor, modelo, mga faney, sa paghuhubad niya:

“So freaking hot. Lodi ko ito.”

“The next big thing on Philippine TV. Rooting for you!”

“Freaking awesome. My favorite man!”

“Wow ang hot mo.”

“Grabe, ang handsome, ang lakas ng sex appeal.”

“Mine ka na lang. Grabe yarn.”

“OMG ang sarap sa mga mata!”

“Ultimate hottie ka Bruce.”

“Ang sarap magpa-headlock kay Bruce.”

Well, kaloka nga ang ibang komento, na gulat na gulat talaga sa paghuhubad ni Bruce, na ang dating batang-bata sa harap ng kamera, ngayon ay kapirasong tela na lang ang nakatakip sa katawan niya, ha!

Ang bonggadera niya, di ba? (Dondon Sermino)