Maris Racal, Anthony Jennings may ‘pasabog’ na pelikula

Todo na ang paghahanda nina Maris Racal at Anthony Jennings para sa kanilang unang pelikula.

Excited na nga silang bigyan ng bagong characters ang kanilang MaThon love team pagkatapos nilang gampanan ang SnoRene sa ‘Can’t Buy Me Love’ na naging dahilan para mahalin sila ng viewers.

“Excited kami sa gagawin together. Basta! As in, it is something pasabog talaga. Abangan niyo po. Grabe din preparations namin. Workshops kami… Excited kami doon. I can say minahal kami ng mga tao bilang SnoRene, feel ko mamahalin pa kami ng mga tao sa bagong characters namin kasi nakakatawa,” sey ni Maris sa kanilang panayam kay Anna Cerezo ng ABS-CBN Integrated News sa launch nila bilang bagong endorsers ng isang fast food chain.

“Iba naman ‘to. Ibang tao, ibang characters. Excited. Dedicated na kami,” sey naman ni Anthony.

Ang pelikula ay ididirek ni Jason Paul Laxamana na kilala sa mga magaganda nitong romantic movies.

Hindi nga maitatanggi na ang MaThon ang breakthrough love team of the year kaya sunod-sunod ang mga blessing o project na dumarating sa kanila at ang latest nga ay ang kanilang fast food chain endorsement.

“Thankful kami. Parehas tayo nagugulat sa mga dumadating. Kahit ako ‘di makapaniwala sa blessings. More than pressured, excited. Focused on project and focused sa trabaho. Magawa mo ng maayos at masaya. If ganun energy mo, mag-reflect naman iyon,” chika ni Maris.

Dahil sa bagong endorsement ay natupad ang pangarap niya na magkaroon ng standee.

“Finally may standee na ako! Dati pangarap ko ‘to, magka-standee,” masayang pahayag ni Maris sa naganap na media launch.

Bonggels!