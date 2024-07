Maricel Soriano itinaas TF ng mga beteranong artista

Kuwela ang chikahan nina Diamond Star Maricel Soriano at Dennis Padilla sa YouTube channel ng una.

Marami silang napag-usapan na hindi alam ng publiko!

Anyway, isa nga sa napag-usapan nila ay ang love life ni Marya, na naging saksi nga raw si Dennis.

Sabi nga ni Dennis, dalawang beses daw siyang naging saksi sa love life ni Marya. Kay Edu Manzano ang una, na nakasama niya sa sitcom na ‘Love Me Doods’ na kung saan ay dumalaw pa nga raw si Marya sa taping nila.

Hindi na nila pinag-usapan ang isa pang dyowa ni Marya na nasaksihan ni Dennis. Pero for sure, alam niyo naman kung sino, di ba?

“Gawin nating tatlo! Etchos! Hahahaha!” biro ni Marya.

At aliw rin ang eksena na nagbabanggit ng mga pangalan ng artista si Marya, na magkukuwento si Dennis sa naging karanasan niya sa kanila.

Pinuri nga ni Dennis si John Lloyd Cruz, na makulit, malikot, at magaling na artista. Nanghinayang nga si Marya na hindi pa raw niya nakakatrabaho si Lloydie.

Si Sarah Geronimo ay masayahin, magaling, at very respectful na artista sa lahat.

Si Piolo ay masayang kaibigan, na noong nakasama raw niya sa isang show sa probinsiya, at may problema siya, na super depressed talaga siya, kinausap siya ni Piolo at pinalakas ang loob niya.

Si Daniel Padilla ay anak-anak nga raw niya, na bata pa lang ay kilala na niya. Na kapag nakikita raw niya si Daniel ay parang nakikita niya si Julia Barretto.

Si Vice Ganda ay magaling, matalino, na parang computer raw ang utak.

Si Coco Martin ay marespeto talaga sa mga beteranong aktor, na sinasadya talaga sila para batiin.

At siyempre, gusto ni Dennis na makasama sa pelikula sina Robin, Bong Revilla, Jr., Vhong Navarro, Janno Gibbs. Hindi nga nabanggit si Marya.

“Ikaw ang leading lady!” hirit ni Dennis kay Marya.

Ang bongga rin ng chika na sa show pala ni Maricel noon na ‘Maricel Drama Special’ ay kaliwaan ang bayad, ha! In-impose raw ni Maricel ‘yon, na gusto nga niya pag-uwi ng mga guest, o staff niya, may pambili ng pagkain, o pang-gatas sa mga anak nila. Sana ngayon may ganun pa rin, ha!

At bongga talaga si Maricel, dahil ang mga artista raw na guest niya noon, itinaas niya ang talent fee, lalo na `yung mga beterano, na nalaman niya na ang liit daw ng bayad, ha! May beteranang aktres na noong mga panahon na `yon ay P4K lang ang bayad sa taping, na noong malaman niya ay ginawa niyang P10K, ha!

Ang bonggadera ni Marya, ‘di ba? (Dondon Sermino)