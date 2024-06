Lyn Getubig lodi ng blitz chess

KINALOS ni Lyn Getubig ang kapatid na si LJ Getubig sa seventh at final round upang magkampeon sa 2024 National Age Group Chess Championships Grand Finals Under 18 Girls Blitz nitong Sabado ng gabi sa Dapitan City Sports Complex sa Zambonaga del Norte.

Lumikom siya ng anim na puntos sa seven rounds Swiss system woodpushfest upang sungkitin ang korona.

Sumegunda si Jersey Marticio nang makipaghatian sa isang puntos sa lumagak sa third placer na si Nika Juris Nicolas sa kanilang tig-5.5 markers. Angat ang una sa huli sa tiebreak pts.

Pumang-apat sa standard si Lyn.

Kapareha ng puntos nina Marticio at Nicolas si Kaye Lalaine Regidor pero pumuwesto sa pang-apat ang huli makaraan din ang tibreak. Solo sa fifth place si Franchesca Largo na may 5.0 pts.

Nagkampeon naman sa Boys Under 18 blitz si Mar Aviel Carredo na lumikom ng 6.5 puntos, nasa pangalawang puwesto si Cedric Kahiel Abris na may anim na puntos at pangatlo si Keith Adriane Llar (5.0).

Si Cyreine Jean Borce ang sumungkit ng titulo sa Girls Under 12 blitz, second placer si Mary Janelle Tan at pangatlo si Princess Rane Magallanes.

Ang torneo ay inorganisa ng National Chess Federation of the Philippines sa pangunguna ni CEO Grandmaster Jayson Gonzales at isinagawa sa pakikipagtulungan ng nabgnggit na lungsod.

May mga kompetisyon din ss standard at rapid events. (Elech Dawa)