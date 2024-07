LeBron James bomalabs sa pinaleng taon ng kontrata

KUMALAS si LeBron James sa final year ng kanyang kontrata sa Lakers pero hindi aalis ng Los Angeles.

Plano pa rin ng 39-year-old cager na upuan ang pakikipag-usap sa team para sa bagong deal. Nagkakahalaga ng $51.4 million (P3 billion) ang tatanggapin sana niya para sa susunod na season.

Ayon sa agent niyang si Rich Paul ng Klutch Sports, gusto aniya ni James na tulungan ang Lakers kaya isasakripisyo ang milyones sanang ibubulsa.

“He is prioritizing a roster improvement,” ani Paul sa ESPN nitong Sabado. “He’s been adamant about exuding all efforts to improve the roster.”

Payag nga aniya si LeBron na pumirma ng mas mababa sa maximum three-year, $162M na puwede niyang tanggapin, para lang magkaroon ng subi ang LA na $12.0M at makahanap ng impact player.

Sa ulat pa ng ESPN, handang magsakripisyo si LeBron para makakuha ng veteran playmaker na nasa kalibre nina James Harden o Klay Thompson, o isang big man na makakasama ni Anthony Davis.

Kung wala raw mapapasagot na ganu’n kaangas na player, sinabi ni Paul na igigiit ni LeBron ang max.

Kinuha ng Lakers ang panganay ni James na si Bronny sa No. 55 pick sa nakaraang draft. (Vladi Eduarte)