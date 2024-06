KDLex spotted yakapan, sweetness sa resto

Viral ang eksena nina KD Estrada at Alexa Ilacad sa naganap na Kapamilya Karavan sa Island City Mall Car Park sa Tagbilaran City, Bohol.

Nasira kasi ang strap ng kanang sapatos ni Alexa bago pa sila mag-perform ni KD.

Tamang-tama na pagpasok ni KD sa stage ay nakita niyang natanggal ang strap ng sapatos ni Alexa.

May dala-dala pa nga siyang bottled water at tissue para rin kay Alexa at kitang-kita na nag-panic si KD nang makita niya ang nangyari sa sapatos ni Alexa at nalito siya kung ano ang uunahin — ang punasan ang pawis, painumin, o ayusin ang sapatos ng dalaga?

At mas nga pinili ni KD na tulungan si Alexa na tanggalin ang kanang sapatos nito habang ni-request naman ng Kapamilya actress na itigil muna ang music.

Habang tinatanggal ni KD ang sapatos ni Alexa ay tilian ang audience na kilig na kilig sa sweet gesture ng binata.

May iba pa ngang sumigaw ng, “Sana all nasiraan ng sapatos,” dahil nga ang haba raw ng buhok ni Alexa na may KD na palaging handang alalayan siya.

Para makapag-perform nang maayos ay parehas na lang tinanggal ni Alexa ang kanyang mga sapatos at nag-duet na sila ni KD.

Samantala, pinag-usapan din ang live video ng isang netizen kung saan napanood ang KDLex na sweet at magkayakap sa isang restaurant.

Dahil sa sweet moments nila ay ang hirap tuloy paniwalaan na magkaibigan lamang sila.

‘Yun na! (Byx Almacen)