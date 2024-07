ISANG residente sa Bokod, Benguet ang nakahuli ng silver carp na abot sa 25 kilo ang bigat.

Dati na umanong nakakulong ang nasabing karpa sa floating fish cage sa Ambuklao Dam pero nakawala ito, ayon sa ulat sa Unang Balita.

Muling nahuli ang isda at naibenta pa ito sa halagang P110 kada kilo o halos P3,000.

Sari-sari naman ang naging reaksyon ng mga netizen sa pagkahuli at pagkabenta ng malaking isda.

“Alaga ng engkanto yan!”

“Sana binalik na lang”

“Naku magdilis na lang ako …’pag ganyang isdang karpa napakalansa niyan tagos sa loob ng katawan at lalamunan”

“Hala pakawalan n’yo yan engkantada may-ari nyan, gaganti yan at kukuha ng buhay, mamalasin ‘yung nakahuli after ilang linggo. Pero pag pinakawalan ninyo, may suwerte kayo sa anumang negosyo, mag-aakyat ng maraming pera”

“Yan ang pina-ninuno ng karpa. Alagaan at paramihin”