Isang panukala ang inihain sa Kamara de Representantes upang masolusyunan ang mga nakalambiting kable sa mga poste.

Ang House Bill 10549, na akda nina Manila Representatives Ronaldo Valeriano at Joel Chua ay nagmamando sa mga public utility company na ayusin ang kable ng kanilang mga kustomer at alisin na ang mga hindi aktibong linya.

“Electricity, telephone, cable, and other similar public utility providers must be reminded of their obligation as responsible administrators of their businesses to guarantee the overall safety of the public,” sabi ng mga kongresista sa explanatory note ng kanilang panukala.

Sinabi ng mga kongresista na sa ilalim ng panukala ay mananagot din ang mga opisyal ng gobyerno na magpapabaya at hindi magsasagawa ng periodic inspection upang agad na maayos ang mga nakalambiting kable.

Binanggit din ng mga mambabatas sa panukala ang resolusyon na inaprubahan ng Metro Manila Council upang matugunan ang mga nakalaylay na kable sa National Capital Region. (Billy Begas)