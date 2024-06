Justin Brownlee pinapalag ang Gilas kontra Poland 5

TALO uli, pero pasado na ang Gilas Pilipinas sa huling tuneup game bago ang FIBA Olympic Qualifying Tournament.

Sa pangunguna nina Dwight Ramos at Justin Brownlee ay naglunsad ng comeback ang Nationals pero kinapos at isinuko ang manipis na 82-80 decision sa Poland Eagles sa Arena Sosnowiec Linggo ng madaling araw.

Nasa unahan pa ang Pinoys 23-16 pagkatapos ng opening quarter pero na-outscore ng Eagles 25-15 at iwan na sa break 41-38.

Nakadikit sa first three quarters ang Filipinos bago naglunsad ng 9-0 tear ang hosts para ilayo 67-56, lumobo pa sa biggest lead na 76-62 sa tres ni Jaroslaw Zyskowski kalagitnaan ng fourth.

Binalikat ni Ramos ang rally, nilista ang 10 sa kanyang 16 points sa final minutes huli ang 3-point bomb mula sa feed ni Brownlee para ilapit sa 82-78 kulang 2 minutes pa.

Inilabas ni coach Tim Cone si Brownlee pagkatapos, tuluyan nang tumiklop ang Gilas laban sa world No. 15 Poland nang magmintis ang long 3 ni Ramos 50 seconds na lang sa orasan.

Namuno pa rin ang game-high 30 points ni Brownlee sa world No. 37 PH 5 , may sahog na 9 rebounds, 5 assists, 3 steals si Ramos.

Nagdagdag si June Mar Fajardo ng 10 points, may 8 markers, 11 boards, 5 assists si Kai Sotto.

Apat na tres ang ibinaon ng mga Pole sa fourth quarter tear. Nagsumite ng 21 points, may tatlong 3s si Michal Sokolowski. May 12 points si Aleksander Balcerowski, umayuda ng 8 points, 4 rebounds si Jeremy Sochan ng San Antonio Spurs bago naupo na sa buong second half.

Talo rin sa Turkiye 84-73 sa unang sparring noong Biyernes, dadayo na ng Riga, Latvia ang Nationals para sa OQT ngayong July 2-7. Toka sa Pinoy quintet ang world No. 6 Latvia at No. 23 Georgia sa July 4. (Vladi Eduarte)