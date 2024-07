NASA 49,000 pasahero ang naapektuhan matapos makansela ang 407 biyahe ng malaking airline sa Canada bunsod ng inilunsad na strike ng mga manggagawa nito.

Sinimulan ng mga miyembro ng Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA) ng WestJet airline ang kanilang sorpresang strike noong Biyernes nang gabi dahil sa kawalan umano ng interes ng pamunuan ng nasabing airline para makipag-negosasyon sa kanilang grupo.evitable.

Sinabi ng pamunuan ng WestJet na mayroon silang 200 eroplano at 30 dito ay nag-operate kagabi.

Samantala, sinisi ni WesJet chief executive officer Alexis von Hoensbroech ang pagka-paralisa ng kanilang operasyon at pagkansela ng mahigit 400 nilang international at local flight sa umano’y ‘rogue union from the U.S.’

“Bargaining with the union had come to an end once the government directed the dispute to binding arbitration. This makes a strike totally absurd because the reason you actually do a strike is because you need to exercise pressure on the bargaining table.If there is no bargaining table it makes no sense, there shouldn’t be a strike,” diin nito.

Aniya, tinanggihan ng unyon ang offer ng management na maglalagay sa mga mekaniko ng airine bilang may pinakamalaking suweldo sa kanilang hanay.