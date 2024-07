Geraldine Jennings sosyal ang kaseksihan

Nakakabilib ang baguhang actress-singer na si Geraldine Jennings, ha!

Kahit nga kasi panay ang post niya ng mga litrato niya na sexy sa kanyang social media accounts, iba pa rin ang dating ni Geraldine.

Marami nga ang nagkokomento na hindi bastusin ang pagpapa-sexy ni Geraldine.

Na ang class ng dating niya.

Siyempre naman, ang bongga ni Geraldine dahil nag-aral siya sa British School Manila, pati sa United Kingdom, at Los Angeles, California, ha!

Sa ngayon ay natapos na ni Geraldine ang launching movie niya na ‘Isla Babuyan’ kung saan nakasama niya sina Jameson Blake, Lotlot de Leon, James Blanco, at Paolo Gumabao.

May nai-record na rin siyang single na very soon ay iri-release ng Star Music.

Si Geraldine ay mina-manage ng LVD Entertainment ng yumaong si Leo V. Dominguez at na-sad nga siya sa pagpanaw ng kanyang manager kamakailan.

Sa ngayon nga, sina Rey Lañada, Freddie Bautista ng LVD ang manager niya at co-manage rin siya ng nanay niyang si Gina Cariaga-Jennings.

Sa September magkakaroon ng red carpet premiere ang ‘Isla Babuyan’ kaya babalik daw siya ng Pilipinas.

Right now, magpapabalik-balik siya ng UK, Pilipinas at LA.

May agent din kas si Geraldine sa LA at malamang na mag-aral siya ng acting doon.

So bongga!