Eumir Felix Marcial lumitaw na 7th seed sa Paris Games

MULING nahaharap sa matinding daan ang 2020+1 Tokyo Olympics men’s bronze medalist Eumir Felix Marcial para sa puntiryang gintong medalya sa nalalapit na 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris sa buwang ito.

Ito ay matapos maitakda ang Pinoy boxer bilang seventh seed sa 80-kilogram class ng quadrennial sportsfest na susulong sa July 26-August 11

Nanguna sa listahan si Touhetaerbieke Tanglahatian ng China, na tumalo kay Marcial sa gold medal match sa 19th Hangzhou Asian Games sa nakaraang taon.

Ang itinuturing na pangunahin ding lalaban sa star-studded division na si Arlen Lopez Cuba ang No. 2 seed habang ang isa pang puncher na nagbigay ng kabiguan kay Marcial na si Oleksandr Khyzhniak ng Ukraine ang No. 3.

Ang batikang 36-anyos mula Egypt at 2019 African champion na si Abdelrahman Oralby ang No. 4 habang ang Australian aborigine na si Callum Peters, na paangat at mabilis na 23-anyos mula sa Adelaide, ang No. 5.

si 2023 world championships silver medalist at 2022 South American Games champ Wanderley De Souza Perreira ng Brazil ang No. 6 habang pagkatapos ni Marcial ay No. 8 seed si Gabrijel Veocic ng Croatia.

Kahit hindi nakatala sa Top 8 seeds, hindi puwedeng balewalain si Salvatore Cavallaro ng Italy, ang 2021 world championships bronze medalist at tatlong beses nang European Games bronze medalist sa middleweight.

Gayundin si Nurbek Oralbay ng Kazakhstan, na 2023 world champion sa light-heavyweight na 24-anyos pa lang.

Pati sina Weerapon Jongjoho ng Thailand, ang 2021 world championships third-placer at 2023 Southeast Asian Games champion sa light-heavyweight at si Hussein Iashaish ng Jordan, ang 2022 Asian championships gold medalist pati na rin ang mga lahok mula sa Turkey, Uzbekistan, Hungary, Dominican Republic at Haiti, na nakakuha ng Universality slots.

Patungo na dapat si Marcial sa Saarbrucken sa Germany anumang oras upang muling makasama ang Olympic teammates n na umaasang mga makakamedalya matapos ang tatlong linggong training camp.

Patuloy na nagsasanay si Marcial sa Las Vegas, kung saan mayroon din siya propesyonal na laban.

Ang Paris boxing competitions ay tatakbo sa Hulyo 27-Agosto 10 kung saan kasama ni Marcial sa paghahanap ng ginto sina Tokyo silver medalists Carlo Palaam at Nesthy Petecio at qualifiers Aira Villegas at Hergie Bacyadan. (Lito Oredo)