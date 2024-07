INATASAN ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang Mines and Geosciences Bureau (MGB) na maghanda para sa parating na La Niña sa bansa.

Sa isang memorandum, inatasan ng DENR ang MGB na buksan ang kanilang mga regional operation center at umalalay sa pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment sa paparating na weather phenomenon katuwang ang mga office of the civil defense regional office.

Inabisuhan din ng kagawaran ang MGB na makipagtulungan sa mga pamahalaang lokal tungkol sa panibagong geohazard map at pagkasa ng information campaign at iba pang aktibidad para sa La Niña.

Nauna nang inanunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) na posibleng maantala ang pananalasa ng nasabing weather phenomenon sa Setyembre sa halip na sa Agosto. (Andrea Salve)