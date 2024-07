Cris, Bolts atat drumibol sa EASL

HANDA muling sumabak sa 3rd East Asia Super League 2024-25 ang Meralco kung ipapadala ng Philippine Basketball Association.

Nabanggit ni coach Luigi Trillo na malaking tulong sa gigiyahan ni Chris Newsome na Bolts ang pagsali sa Doha, Qatar tournament at EASL sa preparasyon ng team para sa 49th o 2024-25 season ng PBA.

Nagbunga ‘yun sa first ever championship ng Meralco, itinumba ang San Miguel Beermen sa anim na laro para agawin ang korona ng Philippine Cup nitong May.

“Yes, we are,” ani Trillo nitong isang araw nang tanungin kung gusto pa nilang maglaro sa EASL. “We’re excited. That’s the best in Asia.”

Late replacement ang Bolts sa Ginebra sa home-and-away EASL, kasama nila ang TNT na kumatawan sa PBA sa regional meet.

Hindi lang umabot ang Bolts at Tropang Giga sa semis.

Ngayon ay balak rumesbak ng Meralco.

“Let’s wait for the PBA. Sana,” dagdag ni Trillo. “And this time we will have a better preparation.”

Magsisimula ang EASL Season 3 sa October, kasagsagan na ng PBA Season 49. (Vladi Eduarte)