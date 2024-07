Cindy Miranda willing magkaroon ng foreigner boyfriend

Maraming Pinay celebrities ang nakapangasawa ng foreigner o kaya naman ay ‘yong ‘may lahi’ na tinatawag o half-breed.

Sa pelikulang ‘Kuman Thong’ ng Viva Films, gumanap si Cindy Miranda as fiancée ng isang Thailander, kaya tinanong namin siya kung open ba siya in real life na makipagrelasyon sa isang banyaga?

“Yes,” direkta pero tila nahihiyang sagot niya. “Napaka-introvet ko pong tao. Hindi po ako masyadong lumalabas kaya hindi ako masyadong nakakakilala ng ibang tao.

“Pero iba rin po ang combination ng Pinay at ibang lahi, So, okey po. Wala pong problema. Sana soon dumating na,” dagdag na biro pa niya.

May request naman si Cindy tungkol sa direktor nila sa pelikula na si Xian Lim.

“Sana ‘yung mga tao, ihiwalay ang mga issues niya sa pagigng director niya because nung ginawa namin ‘yung movie, wala sa isip namin ‘yung mga issues. Hindi po kasama ang mga issues sa movie namin at sana ‘wag nilang idamay. Kasi sa akin po, magaling na direktor si Xian. Sana bigyan po nila ng chance ‘yung movie and si Xian as director.”

Samantala, may special partnership with Botejyu at Wing Zone and ang ‘Kuman Thong’.

Wing Zone customers will receive 1 cinema ticket with a minimum purchase of P900.

As for Botejyu customers, they can receive 2 FREE cinema tickets with a minimum purchase of P2,000.

Movie vouchers can be redeemed and exchanged for ‘Kuman Thong’ cinema tickets from July 3 to 9. Customers may exchange the vouchers for cinema tickets at any SM Cinemas.

Ang ‘Kuman Thong’ ay shot in Thailand and directed by Xian. Showing na ito in cinemas nationwide starting July 3. (Anna Pingol)