Hinarang ng Chinese Coast Guard (CCG) ang rescue vessel ng Philippine Coast Guard (PCG) na sasagip sa dalawang Pilipi-nong mangingisda matapos na sumabog ang makina ng kanilang fishing boat noong Sabado malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea.

Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, nagsagawa pa ng mapanganib na maniobra ang mga tauhan ng PCG bago napuntahan ang mga mangi¬ngisda.

“Blinock sila ng China Coast Guard nu’ng papunta sila doon sa area. Nagkaroon pa ng dangerous maneuvers,” ani Balilo

Nagbanta pa umano ang CCG na aarestuhin ang dalawang mangingisda kapag nagpumilit ang PCG na puntahan ang mga ito.

Bukod sa barko ng CCG, nakabantay rin sa lugar ang barko ng People’s Liberation Army ng China.

“Actually, nag-offer sila ng help pero parang hindi na sila pumayag kasi alam nila parating na ‘yong Philippine Coast Guard,” ayon kay Balilo.

Sa naunang statement ng PCG, dumating ang MRRV-4407 tinatayang 17 nautical miles mula sa southwest ng Bajo de Masinloc upang iligtas ang mga mangingisda dakong alas-3:37 nang hapon.

“Said fishermen suffered whole body second-degree burns and needed immediate further medical services. All eight crew were taken and given food onboard MRRV 4407,” ayon sa PCG. (Juliet de Loza-Cudia)