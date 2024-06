CamSur: Wind energy hub ng ‘Pinas

Ipinagmamalaki ko pong ibalita ang isang magandang pangyayari na inaasahan namin sa aming lalawigan. Matapos pong kilalanin bilang sentro ng ecotourism at extreme sports, napipinto namang maging sentro ng wind energy generation ang CamSur dahil at least 16 na pasilidad sa renewable source o mga wind farm ang itatayo rito.

Nangunguna sa mga proyektong ito ang P163 bilyong proyekto na pinondohan ng Denmark na inaasahang magiging una at pinakamalaking offshore wind o OSW farm sa bansa sa kapasidad nitong one gigawatt (GW).

Ang wind farm na itatayo ng Danish infrastructure investment firm na Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) sa San Miguel Bay, kasama ng 15 pang OSW o mga wind farm, ay inaasahan nating makakatulong sa administrasyong Marcos para mapabilis ang planong transisyon ng bansa mula sa paggamit ng fossil fuel tungo sa renewable energy (RE) para mabawasan ang ating carbon footprint na siyang sanhi ng air pollution.

Ang 16 na proyektong ito ay inaasahang magbibigay ng benepisyo sa ating mga mamamayan dahil ang pagsisikap ng bansa na isulong ang mga RE o clean energy projects ay hindi lamang makakatulong magbigay ng sapat na enerhiya para sa mga kabahayan at mga negosyo kundi inaasahang magiging daan ito upang mawala na ang kinaiinisang mga brownout bukod pa sa ito’y mas malinis na enerhiya na makakabawas sa polusyon hindi lamang para sa ating lahat kundi maging sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino.

Ang inyo pong lingkod ay isa sa mga masugid na advocate o tagapagsulong ng RE or clean energy at bilang dating gobernador ng CamSur na nagsilbi ng tatlong termino, maipagmamalaki ko na ang aming lalawigan ang magiging wind energy hub ng ating bansa.

Ang Danish-funded CIP offshore facility na itatayo sa San Miguel Bay ay pinaglaanan ng tumataginting na P162.9 bilyon. At kapag natuloy ang planong pagtatayo nito sa taong 2028, ito na ang kauna-unahan at single biggest OSW o wind farm sa buong Pilipinas. Ayos na ayos di po ba?

Kabilang pa sa mga RE projects sa CamSur ang Libmanan onshore wind farm, na unang proyekto rin sa wind power generation ng Aboitiz Power Corp. (AboitizPower). Ito naman ay isang joint venture o JV ng AboitizCorp kasama ang Mainstream Renewable Power Corp. ng Ireland.

Sa mga hindi po nakakaalam, ang OSW farm ay ginagamitan ng turbines na itatayo sa dagat para makalikha ng kuryente mula sa hangin na galing sa karagatan. Ang ganitong sistema ng offshore project ang itinuturing na pinaka-epektibo sa pag-produce ng enerhiya mula sa hangin para sa kuryente dahil sa mas mabilis na hanging dagat.

Ang 16 OSW projects na ito sa CamSur ay may kabuuang total potential capacity na 7,668 megawatts (MW), kaya nga malaking tulong ito sa Department of Energy (DOE) para makamit ang target ng gobyerno na makapag-generate ng 40% ng ating kailangan kuryente mula sa RE sources pagdating ng taong 2030 at mas mataas na 50% sa 2040.

Ang CamSur wind farms ay inaasahan nating magpapasigla sa ekonomiya at turismo sa aming lalawigan dahil maraming turista ang tiyak na mahihikayat pumasyal sa mga project site.

Ako po ang nakaupong governor ng CamSur noong ito’y maging sentro ng extreme sports events matapos ipatayo ng aming pamahalaang panlalawigan ang CamSur Watersports Complex (CWC), na ngayon ay itinuturing bilang isa sa best wakeboarding complex sa buong mundo.

Ang pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng aking pamumuno bilang governor ang naglunsad din sa Caramoan Islands—sa mga kuweba nito at pink sand beaches— bilang premier ecotourism resort sa ating bansa, lalo na noong dito gawin ang ilang international edition ng global reality TV hit na “Survivor.”

Kaya inaasahan natin kapag naging operational na itong itatayong 16 wind farm, dagdag atraksyon na naman ito sa aming lalawigan. Tiyak nating ang trailblazing VRE project na mga ito ang magiging daan para ang CamSur ay maging trailblazer din sa wind power generation.

Ang San Miguel Bay ay nasa border ng CamSur at Camarines Norte, pero ang proyekto ay nasa southern part ng CamSur.

Ang Copenhagen-based CIP ay nagtatayo ng San Miguel Bay wind farm sa pamamagitan ng kanilang lokal na kaalyado na Copenhagen Infrastructure New Markets Fund Corp. (CINMF), na siya ring humawak ng iba’t ibang wind energy service contracts mula sa DOE noong March 2023 pa bilang unang 100% foreign developer sa energy sector ng bansa.

Noong nakaraang taon, ipinagkaloob ng DOE ang may $5 bilyong halaga ng kontrata sa CINMF na may kabuuang kapasidad na 2,000 MW.

Ang San Miguel Bay wind farm, na inaasahan ding magbibigay ng 2,500 trabaho sa amin, ay inumpisahan na dahil nakapagtayo na ang CINMF noong nakaraang Mayo ng dalawang vertical scanning Light Detection and Ranging devices (LIDARs) sa kanilang bay project site, gamit ang laser technology para sukatin ang bilis ng hanging dagat.

Marahil ay hindi lahat mage-gets ng ating mga kababayan ang teknikal na aspekto ng magandang development na ito. Pero sa simplehang salita, dagdag kuryente ang ibibigay nito, malinis na enerhiya dahil hindi mula sa fossil fuel na sanhi ng lumalalang air pollution at nagpapainit sa ating planeta, o ang tinatawag na global warming.

Nakaka-excite po at tunay na kaabang-abang ang magandang development na ito. At isa na naman itong patunay na ang administrasyong Marcos ay nasa tamang landas patungo sa inaasam ng lahat na progreso.