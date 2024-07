Hinikayat ni Toll Regulatory Board (TRB) Spokesperson Julius Corpuz ang mga motorista na nagdadala ng mga produktong agrikultural na magparehistro sa Department of Agriculture upang hindi maapektuhan sakaling may pagtaas sa toll fee.

Sinabi ito ng opisyal sa panayam ng programang Bardagulan dito sa Teletabloid kaugnay ng libreng toll sa Manila-Cavitex Expressway sa buong buwan ng Hulyo simula sa Lunes.

Pabor man ito sa mga motorista, ibinahagi ni Corpuz na hindi nila tukoy kung maaapektuhan ng libreng toll ang pasahe ng mga commuter.

Gayunman sinabi ni Corpuz na libo-libong motorista ang makikinabang sa libreng toll at paraan na rin ito upang madiskubre ang nasabing expressway.

“In fact ang latest count po sa mga vehicles na gumagamit ng entire CAVITEX, MCTEP is around 180, 000 per day. Marami po iyan. Marami po ang makikinabang na ating mga kababayan na gumagamit ng MCTEP at the same time para na rin sa ibang hindi pa nasusubukan sigurong gamitin ‘yung segment 2 na kabubukas lamang ‘yung Sucat Interchange natin. R1 to Sucat na napasinayaan ng ating mahal na Pangulo noong nakaraang Huwebes yata yun upang makita nila ang kagandahan nitong ating express-ways,” saad ni Corpuz.

Meta:

Hinikayat ni Toll Regulatory Board (TRB) Spokesperson Julius Corpuz ang mga motorista na nagdadala ng mga produktong agrikultural na magparehistro sa Department of Agriculture, upang hindi maapektuhan sakaling may pagtaas sa toll fee.