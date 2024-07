Andrea Brillantes nagmistulang bride ni Kim Soo Hyun

Iba talaga ang Kapamilya young actress na si Andrea Brillantes.

Basta may gusto siya, kina-‘career’ talaga niya, ha!

Aba, ibang klase ang pag-eksena niya sa ‘Eyes On You’ fan meeting ng Korean actor na si Kim Soo Hyun, ‘noh?!

Nakasuot kasi ng wedding dress si Andrea kaya agaw-pansin siya sa Araneta Coliseum noong Saturday (June 29).

Sa Instagram Story ni Andrea ay pinost niya ang mirror selfie niya kasama ang kanyang glam team na nilagyan niya ng, “BIG DAY today.” May picture rin ni Kim Soo Hyun na nilagyan naman niya ng, “Hi hubby… HUBBY???”

May video rin na parang sa kanyang nag-flying kiss ang Korean actor.

Sa isang picture naman ay sinabi ni Andrea na, “What a night… we love you!!!”

Ibang klase ring umeksena si Andrea. Talagang ginastusan niya ang eksena niya sa fan meeting ni Kim Soo Hyun, na siyang bida sa mga series na ‘Queen of Tears’, ‘My Love from the Star’, at ‘It’s Okay Not to be Okay’.

Iba talaga si Andrea. Kabog silang lahat!