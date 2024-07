NASA 500 person deprived of liberty (PDL) mula sa New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City ang inilipat sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro bilang bahagi sa layunin ng Bureau of Corrections (BuCor) na pagpapaluwag sa mga kulungan sa bansa.

Sa isang press conference, sinabi ni BuCor Director General Gregorio Pio Catapang Jr.na umaabot na sa kabuuang 5,170 PDL ang nailipat sa iba’t ibang bilangguan sa bansa mula sa NBP simula noong Enero ng taong ito.

Mula sa 500 PDL, ang 200 dito ay mula sa maximum camp habang ang 100 ay mula sa Reception and Diagnostic Center.

Katulong ng BuCor sa paglilipat sa mga PDL ang mga miyembro ng Special Weapons and Tactics (SWAT) Philippine National Police (PNP), Philippine Coast Guard (PCG), South Luzon Expressway/Star Toll Mobile Patrol Group at kanilang medical personnel.

“The transfer of PDLs is part of the Bureau’s continued effort to decongest the overcrowded NBP and to augment the manpower needs of OPPF,” paliwanag ni Catapang. (Prince Golez)