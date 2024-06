Vice tuloy bonggang performance sa Pride event

Finally ay mapapanood na ang inaabangang Pride performance ni Vice Ganda sa ‘LoveLaban 2 Everyone Pride Festival’ sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City.

Matatandaang noong June 22 ay hindi natuloy mag-perform ang Phenomenal Box-office Superstar matapos umulan ng malakas na naging dahilan para matigil ang nasabing Pride event.

Nagulat nga si Meme Vice nang malaman niyang hindi matutuloy dahil importante raw iyon para sa kanya.

“Ang taas ng excitement, eh. Ako mismo, personal, sobrang excited. Para siyang premiere night ng pelikula. Sobrang halaga sa akin ng Pride event na ito,” sey niya sa panayam sa kanya ni MJ Felipe ng ABS-CBN Integrated News.

Todo raw niya itong pinaghandaan na hinalintulad niya sa isang concert kung saan makakasama niya ang ilang LGBTQ icons.

“Pinaghandaan ko talaga siya. Ginastusan ko siya. Malala. Parang concert ‘yung ima-mount ko. It’s a protest in a form of a concert. Super Bowl x SEA Games opening ang peg. I had 50 dancers on stage, 30 dancing choir, full band setup. Five costume changes, five songs,” sey niya.

Sa anunsyo ng Pride PH ay shinare nito ang balitang tuloy na sa Linggo, June 30, ang selebrasyon ng Pride month ng Quezon City.

“Ngayong darating na linggo, June 30, 2024, mula 4PM hanggang 8PM, LoveLaban tayong muli para tapusin ang ating nasimulan, at gamiting simula ang ating mga napagtagumpayan para sa mas malaking laban para sa #SOGIEEqualityBill,” post nila sa X (dating Twitter).

Hindi katulad ng nauna, hindi na nila binida ang mga artist na magpe-perform sa nasabing event.

May iba kasing nagsasabi na karamihan sa mga pumunta ay hindi naman nakikipaglaban para sa equality bagkus kaya sila nandoon ay para sa mga guest performer gaya ng BINI.

Marami nga ang nagreklamo nang matigil ang event dahil hindi raw nilang mapapanood mag-perform ang BINI.

Pero siguradong wala ang BINI ngayong Linggo dahil huling gabi ng kanilang first major concert na ‘BINIverse’.

Kaya sey tuloy ng ilang members ng LGBTQ, naging concert ang event imbes na maging event para sa mga ipinaglalaban ng community.

After nga mag-post sa X ng Pride PH ay shinare rin ni Meme Vice sa kanyang account na mapapanood na nga ang kanyang Pride performance.

Post niya sa X, “Tuloy ang LoveLaban! Tuloy ang rampa! See you this Sunday sa QC Circle!”

Samantala, sa Saturday, June 28, episode ng ‘It’s Showtime’, ay naging emosyonal si Meme Vice para kina Ryan Bang at Paola Huyong na officially engaged na.

Rebelasyon ni Ryan, after sagutin siya ni Paola ng “Yes” ay tinawagan niya agad ang kanyang Mommy Vice at doon pa lang daw ay iyak na ito nang iyak.

Bonggels!