Umaasa ang Department of Justice na maibabalik na sa Pilipinas sa Hulyo si dating Negros Oriental congressman Arnolfo Teves Jr. matapos katigan ng Timor-Leste ang kahilingan sa extradition ng dating mambabatas.

Sinabi ni DOJ spokesperson Mico Clavano na isang team ang lilikhain ng DOJ para sunduin si Teves sa Timor-Leste oras na magkaroon na ng pinal na desisyon sa extradition case.

Aniya, gumagawa ng hakbang ang gobyerno upang hindi mabaligtad ang panalo ng Pilipinas sa extradition case laban kay Teves.

“‘Yung gustong ipahiwatig nung kabilang kampo na tayo raw dito sa Pilipinas ay may death penalty. Pangalawa po ‘yung human rights conditions ay masama raw kaya hindi raw siya makasigurado na hindi siya papatayin dito sa Pilipinas,” wika ni Clavano nitong Sabado.

“Nag-counter tayo dun, pinresent po natin mga testigo po at doon pa lang satisfied na po ng Court of Appeals sa Timor-Leste. On that basis they rendered this decision approved,” dagdag pa niya.

May 30 araw ang kampo ni Teves para maghain ng Motion for Reconsideration saka magdedesisyon ang Court of Appeals ng Timor-Leste sa mosyon.

“We are very confident na iga-grant pa rin sa atin even after the MR dahil malamang ipaparehas lang nila ‘yung kanilang arguments which we can easily controvert and defend,” ani Clavano.

Si Teves ay may kinakaharap na kasong murder kaugnay ng pagpaslang kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo at siyam pang sibilyan noong Marso ng nakaraang taon.