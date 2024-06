Sydney Sy-Tancontian kakasahan World No. 1

MANANATILING malaking hadlang para sa pagpuntirya ng ikatlong titulo sa Asya ni two-time champion at six-time world medalist Sydney Sy-Tancontian ang mahigpit na katunggaling si World No.1 Arailyn Abenova ng Kazakhstan sa women’s +80kgs division, habang sasalang din sa mabigat na laban si dating Southeast Asian Games titlist Chino Sy-Tancontian sa men’s under-98kgs division sa Forum de Macau Stadium.

Magbabalik sa prestihiyosong kumpetisyon ang Davaoena multi-medalist para pangunahan ang Philippine national squad na layong buhatin ang bandila ng bansa sa pinakamataas na torneo sa Asian Region matapos pagreynahan ang 2019 New Delhi, India at 2022 Jouneih, Lebanon edisyon.

Muling makakatapat ng 24-anyos na three-time SEA Games medalist ang Kazakh samboist na makailang beses nakatapat sa iba’t ibang torneo.

Matagal mang nabakante sa balibagan ang dating two-time UAAP gold medalist at Rookie of the Year mula sa University of Santo Tomas matapos maging abala sa mga gawain ng International Sambo Federation (FIAS) bilang chairperson ng FIAS Athletes Commission. (Gerard Arce)