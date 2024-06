Suportado nina Alden, Charo: Vilma nagpasalamat sa nominasyon ng kapwa aktor

Agad-agad na nagpasalamat si Star For All Seasons Vilma Santos-Recto sa ginawang pag-anunsiyo ng AKTOR.PH, sa pangunguna ni Dingdong Dantes, para sa nominasyon niya na maging National Artist.

Nasa ibang bansa nga si Ate Vi, at sa mga social media na lang niya nalaman ang ginawang announcement/presscon ni Dingdong.

“Maraming salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal.

“Out of the country ako with family.

“Hope to see you pagbalik ko.

“Sa lahat nang nagtitiwala at nagmamahal at nagbibigay ng suporta, maraming-maraming salamat po mula sa puso ko!

“AKTOR maraming salamat!

“Dingdong salamat!

“Magkita-kita tayong lahat soon!” sabi pa ni Ate Vi, bilang sagot sa tanong ko sa kanya via messenger.

Anyway, naniniwala si Dingdong sa timing. May nagsabi nga kasi na long overdue na ang pagiging National Artist’ ni Ate Vi.

“Ang AKTOR.PH ay isa lamang sa maraming organisasyon na nagtutulak para sa nominasyon ni Vilma Santos. Siguro nagkataon na maganda ang timing, na nagkaroon kami ng second general assembly kamakailan, mga over a month ago, and we were all discussing ‘yung mga programs, mga gagawin in the future. At nakuha namin ang balita, na meron talagang namumuong movement, and we are just fortunate na we became part of that movement.

“We discussed it, kami sa board, like sina Piolo (Pascual), Iza (Calzado), Agot (Isidro), Cherry Pie (Picache), Mylene (Dizon), Jasmine (Curtis), and mga board of advisers sina Christopher (de Leon), Tirso (Cruz III), Miss Charo (Santos), lahat kami, and we decided to endorse Vilma Santos sa para sa larangang ito!” sabi ni Dingdong.

Sa presscon ay nagbigay rin ng suporta, via message, video ang mga kapwa artista ni Ate Vi, tulad nina Charo Santos, Alden Richards, at marami pang iba.

Anyway, kaaliw nga si Dingdong, na habang binabanggit ang mga magagandang pelikula ni Ate Vi, napangiti siya sa dalawang pelikula nito, ang ‘Dyesebel’, ‘Darna’, na obvious naman dahil ginawa rin ng misis niyang si Marian Rivera ang mga role na `yon sa telebisyon.