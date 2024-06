Kailangan kong isulat nang maaga ang kolum na ito. Nagkaroon kasi ng paagkakataong makalabas kami ng mga kasamahan ko sa trabaho para sa isang team-building kasabay ng pagpaplano ng mga gagawin para sa susunod na pasukan.

Pupunta kami sa isang resort sa Bataan.

Kailangan kong isulat nang maaga ang kolum na ito para hindi na ako magdala ng laptop. Para maging magaang ang bagahe sa biyahe. Bukod sa magaang na bagahe, simbolo ang laptop ng kahit anong may kinalaman sa trabaho ko bilang guro at manunulat. Esensiyal sa akin ang laptop kahit saan makarating.

Kapag nangingibang-bansa ako, hindi uubrang hindi ko dalhin ang laptop lalo’t ang dahilan ng pagbiyahe ay may kinalaman sa trabaho. Lalo kung matatagalan, mga ilang araw. Kapag may laptop, bukod sa makapagsusulat, kaya kong makipagpulong online. Kaya kong pumirma ng dokumento. Kayang makapagdaos ng klase.

Ginhawa sa aking biyahe at trabaho ang magkaroon ng laptop. Kaya nga sulit na sulit ang gadyet na ito na binili ko noong 2019. Sulit na sulit, gamit na gamit. Halos mabura na ang letra sa keyboard dahil madiin akong tumipa. Pero sa kabila nito, hindi pa rin naman nasisira. Huwag naman sana. Mahal ang bagong laptop.

Kung paanong ginhawa sa uri ng trabaho ko ang laptop, gayundin naman, pabigat ito. Lagi kong hinaharap ang trabaho. Kapag may kailangang gawin, hindi ko na hinihintay pang makabalik ng bahay o opisina. Dahil lahat ng lugar na pwedeng patungan ng laptop ko ay lugar na maaari akong magtrabaho. Kaya naman hindi lang gamit ang sulit na sulit. Minsan, naiisip ko, ako mismo, ay isinusulit.

Ilang maikling bakasyon na ba na kailangan kong harapin ang trabaho kahit pa kasama ang pamilya? Ilang alis na ba namin na dapat sana’y mamasyal lamang at magsaya ang napilitan akong harapin ang laptop dahil sa mabilisang pangangailangang magsulat?

Kaya kailangan kong isulat nang maaga ang kolum na ito. Kailangan kong iwan bukas sa bahay ang laptop. Aalis kami ng mga kapwa ko propesor na ang layunin, bagamat trabaho rin, ay makalimot sandali sa mga gagawin.

Hindi ko kailangang magdala ng laptop bukas pag-alis. Kasama ko ang mga tao na karaniwang nag-uutos sa akin. Naisulat ko na ang dapat isulat ngayon. Sinagot ang mga dapat saguting email. Namarkahan ang dapat markahan. Aalis ako bukas nang walang inaalalang trabahong daratnan.

Mahirap umalis at magpakasaya kung alam mong may trabahong naghihintay. Laging iniisip sa mga pagkakataong dapat ay masaya. At ang laptop ko ang simbolo ng trabaho. Iiwan ko ang sulit na sulit na laptop para maging sulit ang dalawang araw na pagtakas sa trabaho.

Kakaiba ang salitang ‘sulit’. Bukod sa nabanggit ko nang ibig sabihin sa itaas, ‘sulit’ bilang sapat ang halaga sa nakuhang pakinabang, ginagamit din natin ang ‘sulit’ sa mga pagkakataong isinasakripisyo ang isang bagay kapalit ng isa pa. Gaya ng bakasyon. Masusulit ang bakasyon kung walang ibang iniintindi kung hindi ang kasiyahan.

Sulit ang bawat sandali. Sulitin ang bawat sandali kung bibigyan ng pagkakataong panandaliang makatakas sa paghahanap-buhay.

***

