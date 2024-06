(“World Social Media Day” ngayon Hunyo 30)

**I**

Ngayon ay Social Media Day,Lahat tayo’y magsaya’t sumabay, Facebook, TikTok, Instagram, at X, Saya sa screens, relax, at cheer up, flex!

**II**

Sa bawat like, share, at comment, Mundo’y tila nagiging kontinent, Totoo man o drama, aliw ang turing, Sa bawat scroll, ligaya ang hiling.

**III**

Sa TikTok, sayaw, sayaw, buong araw, Pranks at challenges, kulay ay sumasabay, Ngunit huwag lunurin ang sarili sa agos, Mundong tunay, wag sanang malimot.

**IV**

Sa Instagram, feed ay kay ganda, Ngunit tandaan, may buhay pa sa labas, Likes at views, saya’y sandali lang,

Tunay na ligaya, sa labas ang tamang hanap.

**V**

Sa X, opinyon, maraming tumpak, Isang retweet, tila bomba ang patak, Ngunit sa ingay ng bawat scroll, Balansehin ang layon, at ang kontrol.

**VI**

Sa Pinas, pamilya’y nagkikita, Messenger, Zoom, sa screen nag-aabot, Kahit malayo, mag-usap-usap, Ngunit tunay na tawanan, sana’y magtagal.

**VII**

Ngunit hindi lahat, puro saya, May online scam, laging mag-ingat ka, Fake news, bantayan at iwasan, Unawain muna bago magparatang.

**VIII**

Mga bata, nasaan na sila? Sa screen na lang ang saya nila, Sports at laro, mas saya sa labas, Kaysa gadgets, playground ang tamang landas.

**IX**

Social media, kaibigan o kaaway, Tamang gamit, ito ang tunay na gabay, Para masaya, edukasyonal, at kapaki-pakinabang,

Gamitin ng tama, at ikaw’y magtagumpay.

**X**

Oras mo’y limitahan, may hangganan, Para may panahon sa tunay na samahan, Magpakatotoo, wag magpanggap, Sa tunay na buhay, doon ang tapat.

**XI**

Ngayon, ipagdiwang na, Social Media Day, gabay sa kasiyahan, Para sa buhay na makulay at mabunga, Gamitin nang tama, sa tagumpay umusad.

**XII**

Fake news, bantayan lagi, Alamin ang totoo bago magbitiw ng salita, Gamitin ang tamang kaalaman, Upang maliwanagan ang ating daan.

**XIII**

Kaya’t Social Media Day, itaguyod, Pag-iingat at saya, sabay sa pag-usbong, Para sa masayang buhay at pakikisalamuha,

Balanseng social media, ang mahalaga.

—

