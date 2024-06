Ryan Bang nag-propose sa GF!

Mukhang ready na nga si Ryan Bang na dalhin ang relasyon nila ni Paola Huyong to the next level dahil sa wakas, nag-propose na siya!

Nakuha na nga ni Ryan ang matamis na “Oo” ni Paola nang i-post nito sa Instagram account na sila ay engaged na!

Sa caption niya ay sinabi niyang, “God is good,” na may matching ring emoji pa.

Sa mga litrato, tampok ang kanilang proposal moments na may note pang nagsasabing, “Mi Amor, Thank you for saying yes. Can’t wait to spend the rest of my life with you — From your soon to be husband.”

Ang bongga!

Maraming celebrities ang nagpaabot ng kanilang mainit na pagbati tulad nina T’yang Amy Perez, Dominic Roque, Karylle, Ria Atayde, at marami pang iba. Talbog!

Abangers naman ang mga netizen ngayon kung kailan ang kasalan na siguradong bongga at dadaluhan ng mga bigating celebrities.

Bongga nga na makitang very happy sina Ryan at Paola, at nawa’y magtuloy-tuloy iyon.

‘Wag sana silang matulad sa ibang engaged couples na biglang naudlot ang kasal, ha!

Ayun na! (Carl Balasa)