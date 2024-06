Nanindigan si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na kailangang mag-organisa na para sa susunod na halalan at isa sa mga unang hakbang ay makipag-alyansa sa mga partido politikal.

“Well, we cannot deny, there is truth to that. We have to organize [ourselves] for the next election,” wika ni Marcos matapos pangunahan ang alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas (PFP), at National Unity Party (NUP).

Binanggit pa ng Pangulo na ‘unity’ ang idelohiya ng alyansa, hindi lamang para manalo sa darating na halalan kundi ang pagsasanib ng kanilang mga mithiin.

“When you hear that phrase ‘marriage of convenience,’ then let us answer them: No, unity is in fact our ideology. That is what has brought us together. We do have ideals. This is not just to win the next election. This is to make the Philippines a better place. And that is what we are doing here,” ani Marcos.

Sinabi naman ni NUP president at Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte na walang kandidatong senador ang kanilang partido pero anim hanggang walong kandidato ang kanilang ieendorso.

Samantala, tinabla naman ng mga ‘purist’ ang suhestiyon na maisama sa senatorial slate ng administrasyon sina dating senador Francis ‘Kiko’ Pangi¬linan at Paolo Benigno ‘Bam’ Aquino IV.

Ito ang malungkot na isiniwalat ni dating senador Antonio Trillanes IV na siyang nakikipagnegosasyon sa alyansa ng mga dilawan at kampo ni Marcos sa darating na halalan.

“Ok lang daw sa mga purists na maappoint si VP Leni sa DepEd pero ayaw nila na maisama sina Kiko at Bam sa admin ticket (to increase their chances of winning and block the return of the Dutertes to power). Faulty logic or hypocrisy?” ani Trillanes sa kanyang pinost sa X, da¬ting Twitter.

“Anyway, I’ll be discussing this proposition with our opposition leader Sen. Risa in the coming days. In the meantime, chill lang muna kayo,” dugtong pa niya.