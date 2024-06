Paramount, Raxa Bago babantayan

LIMANG tigasing kabayo ang magpapabilisan sa pista sa gaganaping Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Posibleng makakuha ng maraming suporta sa mga karerista ang mga kalahok na sina Paramount at Raxa Bago sa distansiyang 1,400 metro na pasisibatin sa unang karera.

Rerendahan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce si Paramount, habang si Jomer Estorque ang gagabay kay Raxa Bago, ang ibang makakatagisan nila ng bilis ay sina Prince Arman, Celebrity at Magical Zap.

Nakalaan ang P10,000 added prize na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta habang may karagdagang premyo na P11,000 para naman sa winning horse owner.

Hahamigin ng owner mananalong kabayo ang P7,000 habang 2,000 at P1,000 ang second at third placer, ayon sa pagkakasunod.

Tatanggap din ng P4,500 ang breeder ng winning horse habang P1,000 at P500 ang pangalawa at pangatlo.

Pitong karera ang ilalarga ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo kaya asahang masaya ang paglilibang ng mga karerista. (Elech Dawa)