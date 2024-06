Nagpahayag ng suporta si Senador Pia Cayetano, chair ng Senate Committee on Energy, sa patuloy na pagsulong ng Malampaya Deepwater Gas-to-Power project sa northwest Palawan kung saan ipinapakita nito ang napakahalagang papel sa energy security ng bansa.

Binigyang-diin ni Cayetano na kailangang magkaroon ng long-term solution sa pamamagitan na pagbuo ng indigenous gas resources mula sa Malampaya, na napakahalaga para masiguro ang national energy security at reliability.

Binisita ni Cayetano ang Malampaya Shallow Water Platform, na matatagpuan 50 kilometro mula sa dalampasigan ng Palawan, kasama ang mga executive mula sa operator Prime Energy Resources Development B.V. at kanilang parent firm Prime Infrastructure Capital Inc., sa pangunguna ni ultra bilyonaryo Enrique K. Razon Jr.

“When you experience this [visit] and you see the kind of investments that goes into ensuring energy security and energy reliability. Reliability is you will have power 24/7, security is when you have access, and that is where indigenous [gas] comes in,” sabi ni Caye-tano sa panayam ng mga reporter.

“When we have our own source, that gives us more security. It’s very simple…Kung ako ang tatanungin mo, ‘yan ang priority ko. ‘Yung security natin na ang bansa natin, hindi mapipilay dahil wala tayong kuryente,” dagdag niya.

Binigyang-diin din Prime Infra President and CEO Guillaume Lucci ang importanisya na pagkakaroon ng Senate member na nasaksihan ang pagsisikiap para manatili ang energy supply at katangian ng kanilang trabaho.

Ang pagbisita ni Caye¬tano ay nangyari habang naghahanda ang Malampaya sa Phase 4 drilling program, na nakatakda sa 2025, sa bagong gas production na inaasahan sa 2026.

“We remain committed to supporting the Department of Energy’s initiatives to develop the country’s indigenous fuel resources,” sabi ni Lucci. “Gas is a natural transition fuel as the Philippines moves towards renewable energy.” ¬(Dindo Matining)