Walang naitalang nasawi sa naganap na 7.2 magnitude na lindol kamakalawa sa Peru.

Ito ang naging anunsyo ng Peruvian government kung saan, batay na rin sa naging pahayag ni Peru Prime Minister, Gustavo Adrianzen, lumalabas sa preliminary reports na walang namatay at wala ring napaulat na natabunan o nawawala kasunod ng napakalakas na lindol.

Ang nasabing lindol ay naganap sa nasabing bansa at unang naglabas ng tsunami alert ang Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) ngunit kalaunan ay tuluyan din itong tinanggal.

Bagama’t walang naitalang casualty ay may naitala namang nasugatan.

Nabatid na lima dito ay agad nang itinakbo sa pagamutan at patuloy na nagpapagaling sa Ica Region ng Peru. Habang ang tatlong iba pa ay nagtamo lamang ng mga minor injuries kung saan maagap din ang mga itong nilapatan ng lunas.

Sa ngayon, ayon sa prime minister ay patuloy na nakatutok ang pamahalaan sa naging impact ng lindol sa imprastraktura kung saan kapansin-pansin aniya ang mga building at kalsadang nagkabitak at may mga bahagyang gumuho.