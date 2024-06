Ipinanukala ni Sen. Raffy Tulfo sa Land Transportation Office (LTO) na obligahin ang lahat ng magre-renew ng kanilang vehicle registration na personal na pumunta sa LTO branch at magsumite ng valid government ID.

Sinabi ni Tulfo na marami na siyang natanggap na sumbong kung saan hirap ang mga awtoridad na tukuyin ang gumamit ng sasakyang sangkot sa krimen o aksidente dahil matagal na pa lang naibenta ito pero nakapangalan pa rin sa unang owner.

Binanggit na halimbawa ni Tulfo ang sumbong kaugnay sa Silver Mitsubishi Montero Sport na may plakang PEO-987 na ginamit sa pambubudol sa isang cancer patient noong Hunyo 10 at hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy ang driver nito dahil napagpasa-pasahan na ang kotse at ‘open deed of sale’ lamang ang naganap na proseso.

Ayon kay Tulfo, ‘common practice’ na kasi ngayon lalo na sa buy and sell na bibili ng sasakyan ang isang tao at hindi muna ito nirerehistro dahil ibebenta niya rin ito, maliban pa riyan ay para makati¬pid siya. (Reymund Tinaza)