Karla binara pakialamerang marites

Mukhang imbiyernang tunay ang tinaguriang Queen Mother na si Karla Estrada dahil hindi niya napigilang patulan ang isang netizen na nagkomento sa kanyang recent rant sa Facebook!

Maaalalang na-call out nga sa isang Facebook post ni Karla ang isang artikulo na nagsasabing for sale pa ang kanilang bahay sa Quezon City at nagsama pa ng litrato ng kanilang pamilya na wala naman daw kinalaman sa binebentang bahay. Nilinaw rin niya na hindi na nila ipinagbibili ang bahay at outdated na ang balitang ‘yon.

Pero huli ng isang netizen ang inis ni Karla dahil sa hanash nito!

Sabi ng netizen, “Ms. Karla Estrada, you made the right decision not to sell the house that Daniel built for you. That’s his first pundar towards being an artista, di ba po? Kaya sayang kung ibebenta niyo po.“ Nag-suggest pa nga ang marites na ito na puntahan na lang daw minsan ang bahay na ‘yon dahil kapitbahay naman daw si Daniel at may mga kamag-anak naman daw na puwedeng magbantay ng bahay. Nakakaloka!

Banat naman ni Karla, “Sige ate, ikaw na magdesisyon para sa pamilya namin, tutal parang mas alam mo ang aming mga plano.”

Pinauulanan naman ng laughing reactions ng madlang netizens ang post na iyon dahil nakatikim umano ang paladesisyon na netizen kay Queen Mother.

Tsika pa ng ilang netizen, hindi na raw dapat pinakikialaman ang mga ganoong desisyon lalo na kung wala namang ambag sa ipinambili ng bahay. Bongga, ha!

Mukhang lesson nga ito para sa mga madlang netizens na ‘wag masyadong maraming hanash lalo na sa personal lives and choices ng mga celebrity. At the end of the day, tao lang din sila tulad ng marami sa atin na may kalayaang gawin kung anong nasa puso nila.

Ayun na! (Carl Balasa)