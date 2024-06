Kahit kontra si Lolit: Lorna kasama si Sen Lito sa kasal ng anak

Ikinasal na ang bunsong anak ni Lorna Tolentino na si Renz Fernandez.

Ang dating reality TV star na si Jef Gaitan ang napangasawa ng anak nina LT at ng yumaong action star na si Rudy Fernandez.

Sa isa sa mga picture na shinare ni Jef sa kanyang social media accounts ay makikitang kasama nila ni Renz sina LT at Senator Lito Lapid.

Mukhang isa nga sa mga ninong sa kasalang iyon ang actor-politician.

Sabi ng mga nakakita sa picture nina LT at Sen. Lito, obvious daw na may relasyon na ang dalawa. Actually, noon pa naman kumakalat na may something nga sina LT, Sen. Lito.

At ang tsikang iyon nga ang hindi matanggap ng manager ni LT na si Manay Lolit Solis, ha!

Vocal nga si Manay Lolit na ayaw niya kay Sen. Lito para kay LT, ‘noh?!

Ang duda nga ni Manay Lolit, kaya raw nagreregalo sa kanya si Sen. Lito ay dahil parang ‘nililigawan’ siya ng actor-politician para huwag maging kontrabida sa panliligaw nito kay LT.

Pero kung kontra si Manay Lolit sa sinasabing relasyon nina LT, Sen. Lito, aba, marami rin ang boto, ha!

May mga nagsasabi nga na bagay ang dalawa.

Kinikilig nga ang marami kapag may eksena silang magkasama sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Naku, ayaw ni Manay Lolit. Hahaha!

‘Yun na!