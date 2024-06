Justin Brownlee, Gilas mangugulat sa Latvia

POSITIBO si team manager Richard del Rosario na kayang makipagsabayan nina Justin Brownlee at ng Gilas Pilipinas sa higher-ranked teams sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia.

May tsansa ang Filipinos na mag-gate crash sa Paris kapag nakalusot sa OQT.

Unang haharapin nina Brownlee at ng Nationals ang world No. 6 Latvia July 4 ng madaling araw (oras sa Manila), isusunod ang No. 23 Georgia gabi ng parehong araw.

Sa Riga ang tournament, bukod sa higher ranked ang hosts ay hakot din nila ang home crowd.

Nakita ni del Rosario ang potensiyal ng No. 37 Gilas sa manipis na 84-73 loss sa No. 24 Turkey.

“We move on to the next game with the firmer belief we can hold our own against higher ranked teams with a real chance of reaching our mission of making it to Paris,” ani del Rosario, via Samahang Basketbol ng Pilipinas.

Kontra Turkiye ay naka-double-double si June Mar Fajardo (17 points, 11 rebounds) pang-ayuda sa 21 markers ni Brownlee.

Namigay ng 7 assists at may 8 rebounds si Dwight Ramos na nagmando sa atake, may 9 markers si Carl Tamayo at 7 kay Kai Sotto na nakipagsabayan din sa loob bagaman napituhan ng 5 fouls.

Linggo ng madaling araw ay sumabak ang Filipinos sa huling tuneup game laban sa No. 15 Poland na giniyahan ni NBA player Jeremy Sochan ng San Antonio Spurs. (Vladi Eduarte)