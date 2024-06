James wala sa sa b-day ng anak?

Sweet na sweet nga ang birthday message ni James Yap sa kanyang anak na si Francesca!

Sabi ni James sa isang Instagram post, “Happy 6th birthday to my one and only baby girl, Francesca. I love you so much,” kasama ang ilan sa mga moments nila ng anak. Ang bongga!

Pero mukhang hindi nga kasama ni James ang kanyang only daughter dahil sa Instagram story naman ng partner niyang si Michela Cazzola, binati rin nito si Francesca with a unicorn-themed cake pa nga pero wala sa litrato si James.

Kahit mukhang hindi kasama, very touching pa rin naman ang sweet message ni James sa anak na pinusuan din ng maraming netizen. Kabog!

Hindi rin naman nakalimutan ni James batiin ang anak sa ex niyang si Kris Aquino na si Bimby noong nakaraang birthday nito (April 19). Maalalang binati ni James si Bimby sa isang Instagram story.

It’s good to see na kahit from a distance ay sinisigurado ni James na ramdam ang kanyang pagmamahal sa mga anak, kahit napapaligiran ng kontrobersya ang buhay nila bilang mga celebrities.

Ayun na! (Carl Balasa)