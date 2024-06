Isko tigil muna sa politika

Hindi pa rin daw sinasara ni former Manila Mayor Isko Moreno ang public service pero wala raw ito sa immediate plans niya sa ngayon.

Ang tungkol kasi sa plano niya sa paparating na 2025 elections ang isa sa naitanong kay Yorme (pet name ni Isko) nang harapin niya ang entertainment press sa Kapuso mediacon kamakailan.

“I truly love serving people. Half of my life, 24 years of 48 was dedicated to public service,” panimulang esplika niya. “In fact, still today, I continue to share some ideas with some officials of the country and some localities to participate in everyone’s growth or dreams and aspirations with regard to their plans and visons in their respective areas.

“Ngayon, ipinagpapasalamat ko sa Diyos kung saan man ako naroon,” patuloy niya. “At ipinagpapasalamat ko sa taong bayan for giving me the opportunity sa public service. Hindi na ‘yon mawawala sa puso ko. Hindi ko lang siya masyadonhg iniintindi ngayon dahil I continue to fulfill my obligations being an artist of GMA-7.

“But hindi na mawawala ang pagmamahal ko sa mga taga-Maynila, sa mga taong-bayan.”

Bumabawi daw siya ngayon sa kanyang pamilya dahil malaking oras ang mas naigugol niya sa politika. However, ‘kuwit’ lamang daw at hindi ‘tuldok’ ang masasabi niya about it.

Si Yorme ay kabilang sa US leg ng World Tour ng Kapuso stars. (Anna Pingol)