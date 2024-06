Nanawagan ang isang grupo ng konsyumer sa Food and Drug Administration (FDA) na umaksiyon laban sa mga grocery store dahil sa diumano’y pag¬labag sa labeling regulations na itinakda ng Department of Health (DOH) para masiguro ang kaligtasan at proteksiyon ng mga mamimili.

Hinihimok ng Malayang Konsyumer (MK), isang koalisyon ng mga tagapagtaguyod ng kapakanan at mga karapatan ng mga konsyumer, ang FDA na silipin nito ang mga reklamong kanilang natatanggap hinggil sa mga produktong ibinebenta ng Dali Everyday Grocery na diumano’y kuwestiyonable kung sino ang gumawa at saan gawa, lalo na ang mga panindang may tatak na ‘Product of China’.

Sinabi ni MK spokesman Atty. Simoun Salinas na nakatanggap sila ng mga reklamo sa mga produkto ng Dali na maaaring hindi sumusunod sa mga probisyon ng DOH Circular No. 2014-0030.

Ayon kay Salinas, ang Section VI A.5 ng sirkular ay nagtatakda na dapat na nakalagay sa isang produkto ang kumpletong pangalan at address ng manufacturer, repacker, packer, importer, trader o distributor ng pagkain.

Nilalaman ng DOH Circular, na pirmado ng noo’y Health Sec. Dr. Enrique Ona, na dapat tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa lahat ng pagkakataon sa gitna ng pagdami sa bansa ng prepackaged food at epektibong magagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng consumer information sa label ng isang produktong pagkain.

Ipinapaliwanag din dito ang kahalagahan ng kumpletong product label dahil ang product label ang unang impormasyon na siyang panghahawakan ng isang mamimili upang mabatid ang nilalaman, shelf life, at traceability ng isang produkto na kanyang ninanais na bilhin.

Inulan na rin ang Dali ng mga reklamo sa nakalipas at isa rito ang pagdulog ng NutriAsia Inc. sa Intellectual Property Office of the Philippines dahil sa diumano’y mga paglabag ng una sa intellectual property rights.