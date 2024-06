D’Angelo Russell napako sa Lakers

WALANG balak si D’Angelo Russell na iwan ang Lakers, tinanggap ng guard ang $18.7 million player option sa final year ng kanyang kontrata para manatili sa Los Angeles.

Lumabas ang balita nitong Biyernes, isang araw bago ang free agency.

Nitong 2023-24, nag-average si Russell ng 18.0 points, 3.1 rebounds at 6.3 assists kahit hindi sila masyadong nagkakasundo ni coach Darvin Ham.

Sinipa na si Ham matapos ang first-round exit ng Laker sa postseason, ipinalit si JJ Redick.

“I love what JJ is about and I really see myself thriving under his guidance to help win at a high level,” ani Russell sa ESPN.

Mainam din ang shooting ni Redick sa 3-point range noong naglalaro pa, at sa kanyang introductory news conference sa Los Angeles ay binanggit na gusto niyang mas maraming tres pa ang pakawalan ng Lakers sa susunod na season.

Swak dito si Russell, binasag ang single-season record ng team sa 3-pointers made sa ibinaong 226.

Sa nakaraang draft, ginamit ng LA ang No. 17 pick kay Dalton Knecht bago kinuha si Bronny James sa No. 55. (Vladi Eduarte)