Inamin ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na kailangan pa niya ng sapat na panahon para pumili ng magiging kapalit ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education (DepEd).

“It turns out it’s harder than I thought because we absolutely have to get it right. So I’m giving myself more time,” wika ni Marcos sa ambush interview sa Makati City nitong Sabado.

“As I told you before, we have to see, really, what the DepEd needs. Of course, there are many calls for the new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. There are new calls for a historical professor. All of these, and they are all valid concerns. That’s what education is all about,” dagdag ng Pangulo.

Pinag-aaralan na umano niya ang record ng mga potensiyal na kandidato at dahil marami ang magagaling ay nahihirapan siyang magdesisyon.

Isa raw sa kanyang hinahanap na kandidato ay kayang tulungan ang mga guro at estudyante na makamit ang mataas na score sa mga test. Tinutukoy nito ang masamang performance ng Pilipinas sa 2022 Programme for International Student Assessment (PISA).

“But then, how do you achieve that? That requires a very good hand on the pillar of the DepEd, who can manage it properly, who understands the bureaucracy, who understands how to use the budget properly, all of these things,” paliwanag ni Marcos.