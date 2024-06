Asaka Tamaru saktong timpla sa ZUS Coffee

HINDI na nagpakalayo pa ang ZUS Coffee sa paghahanap ng sasandigan nitong import para sa Import Reinforced Conference ng Premier Volleyball League (PVL) sa pagtapik sa kasama na nitong talento na si Asaka Tamaru.

Kinumpirma mismo ni Thunderbelles head coach Jerry Yee sa isinagawang unang PVL Draft Combine na ang 5-foot-7 opposite hitter ang papapaluin nito sa ZUS Coffee bilang import sa ikalawang komperensiya ng natatanging liga ng propesyunal na volleyball sa bansa.

Si Tamaru ay unang naglaro sa Pilipinas habang kasama ang Kurashiki Ablaze sa pagwawagi sa 2023 Invitational Conference. Sumunod nito ay naging bahagi ang Japanese standout sa coaching staff ni Yee sa University of the East Lady Red Warriors sa UAAP.

“Nakita ko maglaro sa Japan, puwede. Nang purihin ko siya na malakas siya, sinabi niya na nasa 50-percent pa siya. Okay kami with her and the new girls, along with the new chance to be here,” sabi ni Yee sa kanilang kauna-unahang import bilang Thunderbelles.

Si Tamaru ay nakasama din sa coaching staff ng Farm Fresh sa PVL matapos gampanan ang mahalagang papel sa pangunguna sa Kurashiki sa tagumpay sa kampeonato sa 2023 PVL Invitational Conference, kung saan nakuha niya ang titulong First Best Open Spiker.

Bago ang kanyang propesyunal na karera sa Kurashiki, ipinakita ni Tamaru ang kanyang mga kasanayan sa Kyoto Sangyo University at Mimasaka High School.

Nangako naman ang 25-anyos at may taas na 5-foot-7 na palalakasin ang isang ZUS Coffee team na kinabibilangan ng mga standout sa College of St. Benilde tulad nina reigning NCAA MVP Cloanne Mondoñedo, Gayle Pascual, Jade Gentapa at Mich Gamit.

“Confident kami sa training program [and] sa sipag na nandito kami. Iyung result hindi naman namin hawak ‘yon, pero excited kami and gusto na namin magsisimula,” sabi ni Yee, na katulong din ang ilang mahuhusay na coaches na Japanese.

Inaasahan ng ZUS Coffee sa karagdagan ni Tamaru na makagawa ng makabuluhang epekto sa paparating na PVL Reinforced Conference. (Lito Oredo)