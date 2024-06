NASA 36 na indibidwal na tinaguriang `most wanted individual’ (MWI) ang inaresto mula sa rehiyon ng Cordillera simula noong June 21 hanggang 27, ayon Police Regional Office-Cordillera (PROCOR).

Sa report ng PROCOR information office, ang Baguio City Police Office ay nakahuli ng 14 MWI; 13 sa Benguet Police Provincial Office; tig-tatlo naman sa Kalinga at Mountain Province police office; Ifugao, dalawa at Abra, isa.

Ayon sa PROCOR, limang most wanted person, apat ang nasa municipal level at isa sa provincial level.

Nasa 59 municipality naman at tatlong police station sa Baguio City ang naitalang “crime-free.”

“Zero crime incidents were recorded in 24 municipalities in Abra, 10 each in Benguet and Mountain Province, seven municipalities in Ifugao, five municipalities in Kalinga, and three municipalities in Apayao,” pahayag ng PROCOR.

Sa BCPO station 4, 5 at 7 ay naitalang mapayapa. (Allan Bergonia)